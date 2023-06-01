Путин рассказал, кого считает главнее себя

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Президент России Владимир Путин на видеовстрече с многодетными семьями признался в ответ на вопрос одного из детей, что считает Деда Мороза главнее себя

«Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. А мы все люди грешные, и нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, безусловной любви к своим близким, к стране», — объяснил глава государства.

В конце 2021 года Путин рассказывал, что его отношения с Дедом Морозом «до сих пор строились благообразным образом». «И я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь», — добавил он.