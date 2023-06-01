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Роскомнадзор заблокировал блог-платформу Medium за фейки о спецоперации

Роскомнадзор заблокировал платформу для журналистов Medium из-за фейков о военной операции
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Роскомнадзор ограничил доступ к блог-платформе Medium. Это следует из данных реестра регулятора.

Как рассказали «Интерфаксу» в ведомстве, причиной блокировки стала публикация недостоверной информации о военной операции на Украине.

Платформа Medium была разработана в 2012 году сооснователями Twitter Бизом Стоуном и Эвансом Уильямсом. Она дает возможность для публикации любым пользователям. Писать на Medium могут любые пользователи: блогеры, независимые журналисты, эксперты.

Теги
Роскомнадзор Medium Twitter блокировка Военная операция на Украине
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