Роскомнадзор заблокировал платформу для журналистов Medium из-за фейков о военной операции

Роскомнадзор заблокировал блог-платформу Medium за фейки о спецоперации

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Роскомнадзор ограничил доступ к блог-платформе Medium. Это следует из данных реестра регулятора.

Как рассказали «Интерфаксу» в ведомстве, причиной блокировки стала публикация недостоверной информации о военной операции на Украине.

Платформа Medium была разработана в 2012 году сооснователями Twitter Бизом Стоуном и Эвансом Уильямсом. Она дает возможность для публикации любым пользователям. Писать на Medium могут любые пользователи: блогеры, независимые журналисты, эксперты.