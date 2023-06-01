В Подмосковье на стоянке сгорели несколько десятков машин

Фото: mosoblproc / Telegram

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В результате пожара на ул. Корякин Луг на автостоянке были повреждены 37 транспортных средств, сообщили в прокуратуре Ногинска.

Около 4 часов утра сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МУ МВД России «Ногинское»: «Пожар был незамедлительно локализован. Причина устанавливается. Пострадавших нет», — уточнили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации от прокуратуры, причиной возгорания мог стать поджог.

«Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения. <...> Для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — подытожили в прокуратуре.

31 мая ГУ МЧС России по Московский области сообщило о пожаре в торговом центре в Орехово-Зуево. Данных о пострадавших в ведомство не поступало. По информации SHOT, в здании загорелась проводка.