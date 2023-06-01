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Пострадавшая при теракте израильтянка умерла после 22 лет комы

Jerusalem Post: пострадавшая при теракте в пиццерии в Иерусалиме умерла после 22 лет комы
Место взрыва 9 августа 2001 года в Иерусалиме
Место взрыва 9 августа 2001 года в Иерусалиме (Фото: Getty Images)

Израильтянка Хана Нахенберг умерла после почти 22 лет комы, в которую впала после теракта в Иерусалиме в 2001 году, сообщила The Jerusalem Post.

9 августа 2001 года палестинский смертник Изз ад-Дин Шухейл аль-Масри устроил взрыв в пиццерии Sbarro на пересечении двух оживленных улиц в Иерусалиме. В результате теракта погибли 15 человек, еще 130 получили ранения.

В то время Нахенберг был 31 год. Ее двухлетняя дочь оказалась одной из немногих, кто не пострадал во время нападения, отмечает издание.

В организации теракта принимала участие Ахлам Тамими, именно она выбрала пиццерию местом теракта. В 2003 году в израильском суде женщина признала себя виновной. Ее приговорили к 16 пожизненным срокам. Однако, пробыв в заключении восемь лет, Тамими была освобождена в рамках обмена пленными между Израилем и ХАМАС. Сейчас она, предположительно, находится в Иордании. США добивались экстрадиции Тамими, поскольку при взрыве погибли и американские граждане. ФБР называет ее самой разыскиваемой террористкой в мире.

По данным ООН, за предшествующие 2021 году десять лет палестинско-израильского конфликта погибли 3572 палестинца и 198 израильтян.

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Теги
Анастасия Перелыгина
Израиль кома теракт Палестина Иерусалим
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