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В России запустят эксперимент с оплатой льготного проезда смартфоном

В России запустят эксперимент по оплате льготного проезда со смартфона
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В России начнется эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в транспорте, постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года, а принять участие смогут все регионы, которые захотят.

Согласно постановлению Минцифры должно не позднее чем через две недели направить желающим принять участие в эксперименте его концепцию, утвердить вместе с субъектами «дорожные карты» и опубликовать на своем сайте информацию о датах проведения.

Как уточнили в пресс-службе правительства, когда эксперимент заработает, для оформления виртуальной социальной карты льготнику нужно будет привязать карту «Мир» к смартфону в платежном приложении Mir Pay, затем на портале госуслуг отправить заявку на ее оформление, дождаться уведомления о ее готовности. Для ее использования в транспорте нужно будет приложить смартфон к терминалу, и, если система определит наличие льготы, то предоставит бесплатный проезд, говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что виртуальные карты не отменяют обычных.

В октябре 2022 года в Нижегородской области запустили виртуальную транспортную карту. Ее сделали в мобильном приложении «Ситикард» для Android-смартфонов с модулем NFC. Для оплаты проезда такую карту, как и обычную, нужно пополнить, выбрав нужный тариф. Юрий Рябиков, директор компании «Ситикард», отметил, что виртуальная транспортная карта создана для тех пассажиров, которые привыкли использовать банковские платежные сервисы на смартфоне для оплаты разовой поездки.

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Теги
Татьяна Пухова
льготники проездной смартфоны транспорт
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