В Хабаровском крае подростка насмерть придавило бетонной плитой

Фото: Прокуратура Хабаровского края

В селе Некрасовка под Хабаровском 15-летнего подростка насмерть придавило бетонной плитой, возбуждено дело. Об этом сообщили в прокураторе региона.

Пятеро подростков находились в заброшенном здании, один из них прыгнул на перекрытие между этажами, и оно обрушилось. Подросток умер из-за полученных травм.

Прокуратура начала проверку деятельности собственника здания, который не принял меры по ограничению доступа на объект.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

DVHUB пишет, что это уже не первое ЧП на этом объекте. В 2021 году 12-летний подросток упал со второго этажа и получил травмы. Местные жители уже несколько лет пытаются добиться, чтобы заброшенное здание снесли, отмечает издание.