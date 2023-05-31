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Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в новых регионах

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения новых регионов
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо провести диспансеризацию взрослого населения, заявил президент Владимир Путин на встрече с правительством. Трансляцию вел РБК.

По словам президента, диспансеризация детей в присоединенных регионах «прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты». «На мой взгляд, нужно сделать еще один шаг, а именно — провести диспансеризацию взрослого населения», — сказал он. Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову предоставить соответствующие предложения.

По словам президента, «в Новороссии и Донбассе» обследовали более 300 тыс. детей.

Четыре новых региона вошли в состав России после референдумов в конце сентября прошлого года. В феврале этого года Путин сообщил, что в этих субъектах уже идет работа по восстановлению социальной сферы, в том числе системы здравоохранения.

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Персоны
Владимир Путин диспансеризация
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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