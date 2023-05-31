Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом

Мельбурн, Австралия (Фото: Diego Fedele / Getty Images)

Городской совет Мельбурна разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом, сообщает 9News.

В марте прошлого года, после начала военной операции на Украине, побратимские отношения были приостановлены. 30 мая этого года у здания городского совета прошла акция протеста: демонстранты потребовали окончательно разорвать связи. 31 мая прошло заседание городского совета, на котором такое решение было принято единогласно.

«Мы очень надеемся, что это будет замечено русским народом и Владимиром Путиным как выражение нашего осуждения России», — сказал заместитель лорд-мэра Николас Рис на заседании.

Побратимские отношения между двумя городами были установлены в 1989 году. Мельбурн — второй по численности населения город Австралии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.



После начала военной операции на Украине города по всему миру начали разрывать или приостанавливать побратимские связи с городами в России. Приостановить сотрудничество с Москвой решили, например, власти Чикаго (они стали городами-побратимами в 1997 году). Оксфорд прервал отношения с Пермью, Хеб (Чехия) — с Нижним Тагилом, Рованиеми (Финляндия) временно перестал быть побратимом Мурманска.

В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский призвал города США разрывать побратимские связи с российскими. «Что вам дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована», — заявил Зеленский.