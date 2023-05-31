Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 16:29
АвтоВАЗ объявил о начале поставок новых Lada Vesta NG в автосалоны Авто, 17:46
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17:46
Павлюченкова победила третью ракетку России на «Ролан Гаррос» Спорт, 17:40
Объем сделок на новой внебиржевой площадке Мосбиржи превысил ₽1 млрд Инвестиции, 17:34
Минстрой подготовил проект предоставления малоимущим жилья без очереди Недвижимость, 17:31
Подозреваемый рассказал, почему убил главу села в Дагестане Общество, 17:31
Мантуров назвал условие вывода линз J&J из списка параллельного импорта Общество, 17:27
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Стало известно, кто представит Россию на инаугурации Эрдогана Политика, 17:21
Глава Wildberries сравнила доходы от торговли с «поддержанием штанов» Бизнес, 17:15
«Дом.РФ» сообщил об ипотечном рекорде в сегменте ИЖС Недвижимость, 17:13
Еврокомиссия назвала чиновникам три риска искусственного интеллекта Политика, 17:08
Глава ДНР сообщил о поставках продукции из Донбасса в Европу Бизнес, 17:07
На Premier и Start составили протоколы об «ЛГБТ‑пропаганде» среди детей Политика, 17:06
АвтоВАЗ предложил повысить утильсбор для своих конкурентов Авто, 17:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом

Австралийский город Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом
Мельбурн, Австралия
Мельбурн, Австралия (Фото: Diego Fedele / Getty Images)

Городской совет Мельбурна разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом, сообщает 9News.

В марте прошлого года, после начала военной операции на Украине, побратимские отношения были приостановлены. 30 мая этого года у здания городского совета прошла акция протеста: демонстранты потребовали окончательно разорвать связи. 31 мая прошло заседание городского совета, на котором такое решение было принято единогласно.

«Мы очень надеемся, что это будет замечено русским народом и Владимиром Путиным как выражение нашего осуждения России», — сказал заместитель лорд-мэра Николас Рис на заседании.

Побратимские отношения между двумя городами были установлены в 1989 году. Мельбурн — второй по численности населения город Австралии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.

После начала военной операции на Украине города по всему миру начали разрывать или приостанавливать побратимские связи с городами в России. Приостановить сотрудничество с Москвой решили, например, власти Чикаго (они стали городами-побратимами в 1997 году). Оксфорд прервал отношения с Пермью, Хеб (Чехия) — с Нижним Тагилом, Рованиеми (Финляндия) временно перестал быть побратимом Мурманска.

В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский призвал города США разрывать побратимские связи с российскими. «Что вам дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована», — заявил Зеленский.

Читайте на РБК Pro
«Думай как супермыслитель»: 23 ментальные модели на все случаи жизни
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло
СЕО и специалисты стали чаще пиарить себя, чем компании. В чем причина
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Теги
Австралия Мельбурн Санкт-Петербург города-побратимы
Материалы по теме
Экс-советник главы Пентагона предупредил, с чем столкнется Украина
Политика
В Риге из центра города убрали памятник Пушкину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter