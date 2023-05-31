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Мэрия оценила строительную готовность моста на станции БКЛ «Текстильщики»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Строительная готовность надземного перехода на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) составляет около 30%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Возводимая конструкция свяжет между собой одноименные станции БКЛ и Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена.

«Уже готов монолит подземной части и схода на станцию БКЛ, — уточнил заммэра. — Параллельно ведутся подготовительные работы и устройство шпунтового ограждения, а также вынос существующих инженерных коммуникаций для интеграции с фиолетовой веткой».

По словам Бочкарева, строящийся переход позволит эффективно распределить поток пассажиров между двумя линиями метрополитена и наземными видами транспорта. Мост пройдет над железной и автомобильной дорогами, его протяженность составит 140 м, а расчетная пропускная способность превысит 20 тыс. пассажиров в час.

Как отметил гендиректор «Мипстроя-1» Константин Маслаков, на данном этапе идут работы по установлению металлических конструкций главного пролета моста. Для ускорения темпов производства применяется укрупнительная сборка — отдельные элементы пролетного строения собираются в более крупные сегменты. Благодаря этому специалисты уже собрали первые 50 м нижнего пояса, при этом смонтировали более 100 т металла. Всего же им предстоит возвести почти 630 т металлоконструкций.

На данный момент бетонное укрепление двух опор перехода завершено, идут работы по устройству основания последней опоры.

Запущенная в марте 2023 года БКЛ — главный проект отечественного метростроения последних десятилетий. Протяженность линии составляет более 70 км, здесь расположена 31 станция. Большое кольцо связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена, платформы МЦК и МЦД. Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что запуск большого кольца улучшит транспортное обслуживание 34 районов города, в которых живут более 3 млн человек.

Теги
Москва большое кольцо метро Москвы городской транспорт Андрей Бочкарев
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