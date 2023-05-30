Губернатор Голубев: число пострадавших при падении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26

Число пострадавших при падении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26

Число пострадавших в результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26, одна женщина погибла, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, 15 из 26 пострадавших — дети. В городскую больницу доставили 13 детей и двоих взрослых, одного ребенка оперируют.

Трибуна опрокинулась 30 мая на территории Гребного канала (спортивное сооружение на левом берегу Дона) во время матча между командами детских футбольных школ «Ростов» — «Батайск». Всего на трибуне находились 30 человек, сообщало МЧС.

В ведомстве накануне предупреждали о неблагоприятных погодных условиях — дожде и ветре до 20–23 м/с. После обрушения трибуны Следственный комитет завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека»).