Два теплохода с баржами столкнулись на реке Лене в Усть-Куте Иркутской области

Два теплохода столкнулись на реке Лене в Иркутской области

Фото: epp.genproc.gov.ru

Два теплохода с гружеными баржами столкнулись на реке Лене в городе Усть-Куте Иркутской области, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура.

Столкновение произошло утром 31 мая около 06:30 по местному времени (01:30 мск). В пресс-службе отметили, что столкнулись два теплохода — РТ-482 и «Капитан Каблуков», каждый из них буксировал баржу. Баржа первого теплохода была нагружена углем, а баржа второго — плитами.

В результате теплоход «Капитан Каблуков» сел на мель. При столкновении никто не пострадал, разлива топлива в реку не произошло. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте уточнили, что теплоход РТ-482 в с баржей вытолкал судно «Капитан Каблуков» на правый берег реки. Пострадавших при инциденте нет, но судно получило незначительные повреждения. Судоходство на реке не перекрывали.

Ведомство начало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). По этой статье виновникам грозит до двух лет лишения свободы.