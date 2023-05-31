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Завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с китайскими партнерами

Кожемяко: завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с партнерами из Китая

Производственная линия на автомобильном заводе «Соллерс» во Владивостоке будет запущена в 2023 году совместно с партнерами из Китая. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая в заксобрании с отчетом о работе правительства в 2022 году (трансляция шла на «Общественном телевидении Приморья»).

«На заводе «Соллерс» с китайскими партнерами в текущем году планируется запуск новой линии», — сказал Кожемяко. При этом губернатор не уточнил, какие именно партнеры планируют работать с приморским заводом.

Раньше на заводе «Соллерс» совместно с Mazda выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. В 2021 году предприятие выпустило около 28 тыс. автомобилей, передавал «Автостат» со ссылкой на компанию. В прошлом году Mazda Sollers планировала нарастить производство до 30 тыс. В переговоры об уходе с российского рынка Mazda вступила в сентябре прошлого года.

Предприятие Mazda Sollers работало с 2012 года. На открытии завода во Владивостоке присутствовали президент России Владимир Путин и глава Mazda Такасими Яманучи.

Теги
Mazda Приморский край Владивосток производство автомобилей Китай Олег Кожемяко
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