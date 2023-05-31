Еще один регион запретил беспилотники
В Ненецком автономном округе запретили использование беспилотников
Власти Ненецкой автономной области запретили использование любых беспилотных летательных аппаратов. Об этом объявил губернатор региона Юрий Бездудный.
«Принято решение о запрете на использование любых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на всей территории Ненецкого автономного округа», — написал он.
Сотрудникам жизненно важных объектов будут переданы противодронные ружья.
Утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Пострадали два человека, три дома были повреждены. Минобороны сообщило, что пять из восьми дронов сбили, а три сбились с курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы. Три дома получили повреждения. Два человека пострадали, но госпитализация им не потребовалась.