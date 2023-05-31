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Путин пошутил, что по будням играет в видеоигры
Президент Владимир Путин в шутку заявил, что в будние дни играет в видеоигры
Президент России Владимир Путин во время визита в культурный центр «Зотов» в шутку заявил, что в будние дни играет в видеоигры.
Глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников спросил Путина, играет ли тот по выходным в видеоигры.
«Я в будние дни играю», — ответил президент.
В ходе визита Путин также пообещал обсудить с партнерами по БРИКС выход российских видеоигр на рынки Китая и других членов объединения.