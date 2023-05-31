Ракова рассказала о расширении возможностей столичных медиков в онкологии

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В городской клинической онкологической больнице (ГКОБ) № 1, специализирующейся на лечении пациентов с опухолями головы, шеи и щитовидной железы, открылось отделение радионуклидной терапии. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, радионуклидная терапия является одним из самых быстро развивающихся и эффективных методов лечения. «Она дополняет возможности хирургических вмешательств и лекарственной терапии, при этом имеет свои неоспоримые преимущества, поскольку воздействует исключительно на опухолевые клетки, не оказывая влияния на здоровые ткани и не вызывая побочных эффектов, — подчеркнула Ракова. — Здесь смогут проходить лечение пациенты с опухолью щитовидной железы, метастатическим поражением костей».

Заммэра уточнила, что при новой схеме лечения воздействие на патологические очаги будет производиться при помощи препаратов с использованием изотопа йода. Кроме того, в отделении доступно лечение изотопами самария и стронция — для пациентов с метастазами в костях, возникающих при опухолях молочной и предстательной желез.

Помимо пациентов с онкологическими заболеваниями в новом отделении ГКОБ № 1 лечат пациентов с тиреотоксическим зобом — аутоиммунным заболеванием, характеризующимся избыточной выработкой гормонов щитовидной железы.

Ранее Анастасия Ракова объявила даты Московского онкологического форума, в котором примут участие, как очно, так и по видеосвязи, свыше 300 экспертов из 13 стран мира — от Германии до Австралии и от Сербии до ОАЭ. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе с 14 по 17 июня, его программа включает в себя около 70 научных сессий, открытое обсуждение профильных программ и выставку проектов в сфере онкологической помощи. Посетители смогут даже понаблюдать в прямом эфире за ходом операций и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов.