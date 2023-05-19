Ракова объявила даты Московского онкологического форума в 2023 году

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В этом году очередной Московский онкологический форум пройдет в Гостином Дворе с 14 по 17 июня, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Организаторы мероприятия в последний день форума впервые откроют двери для онкопациентов, их близких и для сообществ пациентов.

Первое подобное мероприятие прошло в 2021 году, тогда как еще с 2019-го в Москве внедряется новый стандарт онкопомощи. «Это медицинское направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации помощи, — отметила Ракова. — Мы внедрили клиентские пути для максимально быстрого пути пациента — от подозрения на заболевание до лечения и последующего наблюдения. Сформировали каркас онкологической службы города, провели реконструкцию крупнейших объектов и построили самый мощный в стране онкоцентр имени Логинова».

Теперь же, по словам заммэра, столичные врачи готовы в рамках форума делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития как с профессионалами, так и с пациентами. Ожидается, что в мероприятии примут участие, как очно, так и по видеосвязи, свыше 300 экспертов из 13 стран мира — от Германии до Австралии и от Сербии до ОАЭ. Программа форума включает около 70 научных сессий, открытое обсуждение профильных программ и выставку проектов в сфере онкологической помощи. Посетители смогут даже понаблюдать в прямом эфире за ходом операций и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов.