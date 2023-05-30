Губернатор Голубев: при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15

В результате опрокидывания трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Пострадали десять детей и пятеро взрослых, трое из 15 находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла. На месте работают спасатели и медики, пострадавшим оказывают помощь. Всего на перевернувшейся трибуне, по данным МЧС, находились 30 человек.

Изначально в ведомстве сообщали об одном погибшем и восьми пострадавших. Трибуна перевернулась во время футбольного матча между командами детских футбольных школ «Ростов» — «Батайск». В МЧС отметили неблагоприятные погодные условия — дождь и ветер. Причины обрушения будет выяснять Следственный комитет.

На место происшествия выехали заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский и исполняющий обязанности прокурора Кировского района Сергей Михайлов, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Ведомство организовало проверку.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале выразил соболезнования семье погибшей женщины. Он также сообщил, что на месте происшествия находится его заместитель Алексей Потешкин. Глава города поручил заместителю по социальным вопросам Елене Кожуховой организовать взаимодействие с семьями пострадавших и оказать всю необходимую помощь.