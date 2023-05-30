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Военная операция на Украине ,  
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На Украине снизят максимальный возраст призыва на срочную службу

Верховная рада Украины снизила предельный возраст призыва на срочную службу с 27 до 25 лет
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Верховная рада Украины приняла законопроект, снижающий предельный возраст призыва граждан на срочную службу в армии с 27 до 25 лет. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

За законопроект проголосовали 304 депутата. Всего в Раду входят 450 законодателей. Железняк не уточнил, сколько из них участвовали в голосовании.

Уменьшить предельный возраст призыва предложило Минобороны. В ведомстве объяснили, что необходимость призывников каждый год приезжать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым расходам и нагрузке на медицинских работников. При этом призыв на срочную военную службу во время военного положения не проводится.

Кроме того, длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.

Режим военного положения на Украине, согласно решению Рады, действует до 18 августа 2023 года. Призыв на срочную службу в армию остановлен, но проводится мобилизация. Повестки по мобилизации выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет. При этом те, кто подлежит срочной службе, по мобилизации призываться не могут.

Теги
Украина срочная служба Верховная рада Украины служба в армии

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