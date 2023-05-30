Жительнице Саратовской области дали 19 лет за отравление дочери и внуков

Жительницу Саратовской области осудили на 19 лет на отравление дочери и трех внуков

Фото: СК РФ

Саратовский областной суд приговорил 50-летнюю жительницу Марксовского района к 19 годам колонии по обвинению в убийстве дочери с инвалидностью и трех внуков, сообщил Следственный комитет (СК) в своем телеграм-канале.

По версии следствия, в декабре 2021 года женщина добавила отравляющее вещество в еду, которую она приготовила для своей 23-летней дочери и внуков в возрасте трех, пяти и семи лет. Потерпевшие умерли спустя несколько дней. Мотивом женщины в СК назвали «личную неприязнь».

Погибшая женщина была тетей детей, уточняет «Взгляд-Инфо». Глава Марксовского района Дмитрий Романов рассказывал, что семья была благополучной и на учете не состояла. Мать детей, по его словам, «по сути самоустранилась от воспитания детей и находится в длительной командировке». Отец — рабочий одного из местных заводов, в день отравления он был на работе в Марксе.