Певица Слава сообщила, что «сбежала из больницы»

Певица Слава (Анастасия Сланевская) (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, что ее госпитализировали с бронхитом, но она «сбежала из больницы» и будет лечиться амбулаторно.

«Со мной все в порядке», — заверила она на видео, опубликованном в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). У певицы высокая температура, рвота и кашель. Коронавируса и воспаления легких у нее не диагностировали.

По словам Славы, она переоценила свои силы. «Просто очень затяжной бронхит, который переносила на ногах, и в Турции работала, и еще концерты [давала]», — отметила она.

Накануне концертный директор певицы Николай Макаров сообщил, что она находится в больнице с подозрением на воспаление легких. Ее дочь Александра Морозова рассказала, что заболели многие члены их семьи.