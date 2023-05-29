Певицу Славу госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких и температурой

Певицу Славу госпитализировали с подозрением на воспаление легких

Певица Слава (Анастасия Сланевская) (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) госпитализировали в одну из московских клиник с подозрением на воспаление легких, сообщил РБК концертный директор Николай Макаров.

«Пока непонятно что, взяли анализы, ждем результатов», — сказал он. Перед госпитализацией, по его словам, у артистки поднялась температура.

Агентству ТАСС он уточнил, что с артисткой «все хорошо» и она находится в сознании.

Недавно Слава летала в Турцию по работе, рассказал Макаров «Известиям». Он сообщил, что к тому моменту артистка уже заболела.

Телеграм-канал SHOT пишет, что у певицы появились кашель, высокая температура и рвота. О рвоте с температурой пишет и Mash.

Дочь Славы Александра Морозова рассказала в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена), что заболели многие члены семьи.

Сланевская родилась 15 мая 1980 года в Москве. На счету артистки пять студийных альбомов: «Попутчица», «Классный», Крик души», «Одиночество» и «Откровенно». Она является девятикратным лауреатом премии «Золотой граммофон». Также певица получала награды «Песня года», премию RU.TV и другие.