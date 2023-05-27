Рэпершу Асю Ализаде задержали в Турции по подозрению в пропаганде наркотиков в клипе

Рэпершу Асю Ализаде (Alizade) задержали в Турции по подозрению в пропаганде наркотиков в клипе, сообщила газета Milliyet.

В рамках расследования сотрудники отдела по борьбе с наркопреступлениями управления полиции Стамбула изучили клипы Ализаде. В одном из них она использовала фразу «как марихуана» на английском языке.

После проведения следственных действий полиция получила ордер и задержала артистку в ее доме в районе Стамбула Аташехир. По данным Milliyet, ее направили в центр депортации.

Ализаде родилась в Азербайджане, в возрасте семи лет переехала с семьей в Москву. В России она стала известна после выхода совместных c рэпером Big Baby Tape треков «Трэп-медали» и «Gucci».

После начала российской военной операции на Украине американский дистрибьютор The Orchard, с которым сотрудничала артистка, прекратил работу в России. Ализаде переехала в Турцию и стала исполнять рэп на турецком языке. Ее клип на песню «Estafurla», в котором турецкие правоохранители усмотрели пропаганду наркотиков, набрал на YouTube 1,8 млн просмотров за два месяца.