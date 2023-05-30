«РИА» узнало о задержании украинки за попытку вывезти детей в Германию

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В Москве задержали гражданку Украины, которая пыталась вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

По данным агентства, женщина приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, «связанного со Службой безопасности Украины». Источник «РИА Новости» утверждает, что организация планировала вывезти за границу несколько десятков детей.

На видео, опубликованном агентством, задержанная представилась как Ольга Гуруля. Она рассказала, что «по просьбе волонтера Анастасии» приехала «взять опекунство над двумя детьми, которые находятся в Геническе». По ее словам, после оформления документов на детей она должна была ехать в Киев и оттуда в Германию.

При этом на границе целью своего въезда в страну она назвала получение гражданства и жилья. После проверки и допроса Гурулю депортировали в Белоруссию.

В Save Ukraine в разговоре с Hromadske заявили, что из сотрудников фонда «никто нигде не задержан». «Может быть, речь шла о маме, которую мы отправили в пределах седьмой миссии в конце мая, которая ехала забирать своего крестника и детей-сирот. Ее задержала и допрашивала ФСБ», — сказали в организации. В фонде добавили, что из Москвы эту женщину депортировали в Минск, детей ей забрать не удалось.