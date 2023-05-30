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Политика ,  
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Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции

Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции России
Алиса Безродная
Алиса Безродная (Фото: vsrf.ru)

Президент России Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«РИА Новости» со ссылкой на Минюст сообщает, что она перешла на другую работу, новая должность не уточняется.

Безродная была заместителем министра юстиции с 2019 года. До этого, с 2016 по 2019 год, она была директором департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста. Она была награждена почетной грамотой президента РФ и медалью Столыпина П.А. II степени, а также является действительный государственным советником юстиции РФ 1 класса.

19 мая глава государства отправил в отставку замглавы МИДа Олега Сыромолотова, который курировал в ведомстве вопросы борьбы с терроризмом. Сыромолотову 19 мая исполнилось 70 лет. Это предельный возраст нахождения на госслужбе для высокопоставленных руководителей. Новым заместителем главы МИДа Сергея Лаврова стал Сергей Бутин.

Теги
Владимир Путин Минюст

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