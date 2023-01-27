Скрывшегося от ГИБДД бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали

Скрывшегося от ГИБДД на Bentley бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали на 5 суток

Сергей Козырев (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Козырева арестовали на пять суток после того, как он в пьяном виде скрылся от дорожной полиции. Об этом сообщается на сайте Выборгского суда.

Днем 26 января в Выборгском районе Ленобласти сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Bentley для проверки документов. Во время оформления протокола водитель скрылся, его не смогли поймать, писала «Фонтанка». Позже новостной портал 47News уточнил, что речь идет о Козыреве. Его нашли в охотничьем домике примерно в 30 км от места задержания на федеральной трассе.

«Гр. К.С.А. управлял транспортным средством Bentley на 159 км + 600 м автодороги «Скандинавия» с признаками опьянения: запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов лица, невнятная речь, был остановлен сотрудниками ГИБДД. <...> К.С.А. проследовал в свой автомобиль и скрылся с места совершения правонарушения», — говорится в сообщении суда.

В суде рассказали, что при составлении процессуальных документов Козырев попытался порвать бумаги, поэтому к нему применили физическую силу. Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти).

58-летний Сергей Козырев был вице-губернатором с 2011 по 2013 год. Он отвечал за жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергетику и природопользование.