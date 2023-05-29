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Политика ,  
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Посол заявил об озабоченности США из-за комиссии Польши по влиянию России

Посол США в Польше Бжезиньский: Вашингтон озабочен комиссией по изучению влияния России
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

США выразили озабоченность из-за создания в Польше комиссии для изучения российского влияния, заявил посол Соединенных Штатов в Варшаве Марк Бжезиньский в эфире TVN24.

«Соединенные Штаты, правительство США разделяют озабоченность по поводу законов, которые могут ограничить возможность избирателей голосовать за тех, за кого они хотят голосовать, помимо четко определенного процесса в независимом суде», — сказал он.

Ранее, 29 мая, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению российского влияния в последние 20 лет. Он получил название lex Tusk (закон Туска).

Дональд Туск — один из лидеров оппозиционной «Гражданской коалиции» и бывший премьер-министр Польши.

Дуда пояснил, что создать комиссию требовалось потому, что власти России на протяжении многих лет «пытались различными способами влиять на политику других стран», контролировать их и добиваться выгодных для себя решений. Он призвал изучать российское влияние во всей Европе и обещал попросить премьера Матеуша Моравецкого направить запрос об открытии такого же органа на уровне ЕС.

Закон одобрил польский парламент, однако его раскритиковала оппозиция. Она вносила резолюцию о снятии законопроекта с рассмотрения, но принята не была.

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Газета Polityka называла закон неконституционным и отмечала, что комиссия должна получить полномочия исполнительной, прокурорской и судебной ветвей власти, хотя Основной закон предусматривает их разделение. Обозреватель издания Ева Сидлецка писала, что, руководствуясь этим законом, правящая Партия права и справедливости сможет использовать комиссию для допросов оппозиционных политиков. Также документ позволит властям обнародовать материалы, собранные против политических оппонентов, отмечала она.

Назначать членов комиссии будут большинством голосов в сейме (нижняя палата). Утверждать председателя будет премьер-министр. Сейчас эту должность занимает Матеуш Моравецкий — представитель правящей партии.

Кроме того, хотя законе нет понятия «наказание», так как назначать его могут только суды, комиссия сможет выносить решения о «мерах по исправлению ситуации». В частности, она сможет лишать попавших под подозрение права носить оружие и получать доступ к секретным сведениям, писала Polityka. Также комиссию наделят полномочиями запрещать занимать государственные должности сроком на десять лет.

Теги
Польша Россия политическое влияние США

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