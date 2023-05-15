В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Дегтярев, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня мной подписано распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на всей территории Хабаровского края», — сообщил губернатор.

Ранее режим действовал только в некоторых районах, в том числе в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Верхнебуреинском и Комсомольском. Во время режима ЧС в Хабаровском крае будет действовать запрет на посещение лесов.

К вечеру 15 мая в регионе было восемь очагов лесных пожаров в Амурском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах, а также в районе имени Полины Осипенко. Сейчас возгорания тушат около 300 человек и 69 единиц техники, уточнил Дегтярев.

Причиной пожаров, по данным специалистов, стал в основном человеческий фактор. Тушение осложняет жаркая и сухая погода, которая установилась в регионе, сообщил он.

По информации регионального управления МЧС, 15 мая в Хабаровском крае температура воздуха составляет до плюс 24 градусов в зависимости от района. На большей части территории региона дует ветер с порывами до 14 м/с. Завтра, 16 мая, в Хабаровском крае прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 20–25 м/с.