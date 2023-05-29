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Политика ,  
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Представитель Токаева раскрыл содержание записки Путина

Пресс-секретарь Токаева: Путин в записке для президента ответил на вопрос о перевозках
Владимир Путин и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев (слева направо)
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (слева направо) (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

В записке, которую президент России Владимир Путин передал коллеге из Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву на встрече лидеров ЕАЭС, содержался ответ Москвы на вопрос о доступе казахстанских грузоперевозчиков к российской железной дороге по внутренним тарифам. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

Путин на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС 25 мая написал Токаеву записку и передал ему ее, поясняет агентство. Президент Казахстана ее прочитал, кивнул и написал другую записку — для членов казахстанской делегации.

«В данной записке (Путина Токаеву. — РБК) содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — сказал Желдибай.

Российская сторона, по словам Желдибая, считает, что при перевозке товаров можно использовать льготный тариф, если пункт назначения находится в Казахстане. Однако если товар следует через территорию России транзитом, должны применяться экспортные тарифы, сказал он.

Токаев в записке своей делегации поручил правительству Казахстана продолжить переговоры по этому вопросу, сказал пресс-секретарь. «Интерфакс» со ссылкой на Желдибая пишет, что Астана и Москва договорились, что Казахстан сможет пользоваться внутренними тарифами в России при перевозках по железной дороге.

С 1 января тарифы на грузоперевозки по железным дорогам в России выросли на 8% по сравнению с 2021 годом, конечный тариф зависит от категории груза. На перевозку отдельных видов товаров внутри России действуют скидки, они распространяются в том числе на трансграничные перевозки отдельных товаров и перевозки на короткие расстояния.

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Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС состоялось в Москве 25 мая. В нем участвовали Путин, Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров. Позднее прошло еще одно заседание в расширенном составе с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева (как главы государства — наблюдателя при ЕАЭС), президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона (участвовал по видеосвязи).

Теги
Персоны
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев записка
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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