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Исторический музей в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Исторический музей в Москве эвакуировали после письма об угрозе взрыва
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Сотрудников и посетителей Государственного исторического музея в Москве эвакуировали, сообщила РБК начальница отдела общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Пономарева.

«Ведется осмотр здания соответствующими службами», — сказала она.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в музей пришло письмо об угрозе взрыва.

Позже Исторический музей возобновил прием посетителей. Здание осмотрели, факт минирования не подтвердился.

Теги
Исторический музей минирование

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