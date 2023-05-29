Исторический музей в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Сотрудников и посетителей Государственного исторического музея в Москве эвакуировали, сообщила РБК начальница отдела общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Пономарева.
«Ведется осмотр здания соответствующими службами», — сказала она.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в музей пришло письмо об угрозе взрыва.
Позже Исторический музей возобновил прием посетителей. Здание осмотрели, факт минирования не подтвердился.