ЦБ назвал сроки подготовки законопроекта по регулированию рассрочки

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Центробанк планирует подготовить законопроект по регулировании рассрочки этой осенью, сообщают «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамуту.

«В наших планах осенью подготовить законопроект — именно подготовить, а не принять, поскольку спешки нет. Рынок рассрочки пока не такой большой, как может показаться. Он даже несопоставим с рынком микрокредитования, но его потенциал довольно значительный, поэтому регулировать этот сегмент обязательно нужно», — сказал он.

По его словам, требования к договору рассрочки «надо будет установить в законе», потому что операторы устанавливают большие штрафы за просрочку выплат. В числе возможных требований для операторов рассматриваются: информирование потребителя, введение срока, когда потребитель может отказаться от рассрочки, а также ограничения по размерам штрафов за нарушение потребителем обязательств и ограничение на передачу прав на получение выплат коллекторам.

В ЦБ обсуждали регулирование рассрочки еще в ноябре прошлого года. Тогда Центробанк предлагал ограничить размер неустойки за просрочку, а также запретить изменение цены товара в зависимости от того, окупается ли он в рассрочку, и ввести обязанность раскрывать ее стоимость для того, «чтобы потребитель точно понимал, что рассрочка не бесплатна».