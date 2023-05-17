Прокуратура назначила проверку данных о нарушении прав работников УАЗа

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Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку после появления в интернете сообщений о возможных нарушениях трудовых прав сотрудников Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«В частности, незамедлительно выехавший на предприятие и.о. прокурора района Ефремкин А.Н. анализирует вопросы своевременности и полноты выплаты трудовому коллективу заработной платы», — заявили в прокуратуре.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что работники завода устроили акцию протеста в цехе, жалуясь на зарплату. По информации канала, за последний месяц они получили в среднем 20 тыс. руб. Рабочие требуют повышения зарплаты, к вечеру они разошлись. Представитель компании «Соллерс», дочерней организацией которой является УАЗ, не подтвердил эти данные РБК.

Он заявил, что на территории завода проходила плановая встреча работников с генеральным директором. «Обсуждались вопросы, в том числе и по повышению зарплаты. Сегодня средняя зарплата на УАЗе выше средней по региону. В 2021 году проводилось повышение заработной платы на 6%, в 2022-м — на 10%. Очередной этап повышения заработной платы на 5% прошел 1 марта, и с 1 июня состоится еще одно повышение на 7%», — отметил представитель «Соллерса».

По его словам, видео, распространненые в интернете, были сняты на сборочном производстве УАЗа, средняя зарплата в этом отделе составляет 41 тыс. руб. Он подчеркнул, что производство «работает стабильно по федеральному графику и полностью обеспечено заказами на 2023 год».

Как сообщается на сайте УАЗа, 17 мая автомобильный завод посетил гендиректор ФГУП НАМИ Федор Назаров. Встреча прошла совместно с министром экономического развития и промышленности Ульяновской области Николаем Зонтовым. «Мы ответственно выполняем свою работу и считаем, что одна из наших обязанностей заключается в поддержке автомобильной промышленности», — заявил Назаров на встрече.

Представитель «Соллерс» говорил РБК в начале апреля, что сотрудникам УАЗа продлят майские выходные корпоративным отпуском, производство автомобилей должно было возобновиться 16 мая. В период праздников на заводе должны были отремонтировать оборудование. При этом не задействованные в производстве сотрудники могли воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска, добавили в «Соллерс».

УАЗ — российский производитель полноприводных автомобилей (легкие грузовики, микроавтобусы и внедорожники).