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Технологии и медиа ,  
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Глава Microsoft сравнил развитие ИИ с появлением печатного станка

Глава Microsoft Брэд Смит: развитие ИИ можно сравнить с появлением печатного станка

Появление технологий искусственного интеллекта (ИИ) сопоставимо с изобретением печатного станка в XV веке. Об этом в интервью CBS News заявил президент Microsoft Брэд Смит.

«В каком-то смысле это все равно что изобретение печатного станка. Это фундаментальное открытие, которое может помочь нам проводить исследования, узнавать больше, общаться больше, лучше отбирать данные», — сказал Смит.

В качестве примера области, в которой может применяться ИИ, Смит назвал медицину. Нейросети могут быть использованы для разработки препаратов и диагностики заболеваний.

Несмотря на положительные свойства, Смит призвал создать «тормозной механизм» на случай, если ИИ вдруг может причинить человечеству вред. 

16 мая Всемирная организация здравоохранения призвала использовать различные ИИ (ChatGPT, Bard, Bert и др.) в медицинских целях с осторожностью. В числе опасений ВОЗ назвала, в частности, обучение ИИ на предвзятых данных и генерацию недостоверных ответов.

20 мая на встрече лидеров стран G7 было принято коммюнике, в котором страны договорились разработать международные стандарты для искусственного интеллекта. 

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Теги
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