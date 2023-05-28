Москва передала Белоруссии очередной комплект ЗРК С-400

Минобороны Белоруссии: Минск получил от Москвы еще один комплект ЗРК С-400

Еще один комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«В ближайшее время ЗРК заступит на боевое дежурство. На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы», — говорится в сообщении.

Ранее комплексы С-400 отправляли в Белоруссию в феврале и декабре прошлого года. В декабре Москва также передала Минску ракетные комплексы «Искандер».