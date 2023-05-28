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Политика ,  
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Москва передала Белоруссии очередной комплект ЗРК С-400

Минобороны Белоруссии: Минск получил от Москвы еще один комплект ЗРК С-400

Еще один комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«В ближайшее время ЗРК заступит на боевое дежурство. На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы», — говорится в сообщении.

Ранее комплексы С-400 отправляли в Белоруссию в феврале и декабре прошлого года. В декабре Москва также передала Минску ракетные комплексы «Искандер». 

С-400 «Триумф» — это зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности, которую разработало головное системное конструкторское бюро концерна ПВО «Алмаз-Антей». Она предназначена для перехвата воздушных целей и уничтожения средств воздушно-космического нападения. Этот комплекс способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, сбивать на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС могут обнаружить воздушные объекты, удаленные до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические — до 25 км.

Теги
Белоруссия ЗРК С-400 Минобороны

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