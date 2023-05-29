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Ефимов сообщил о начале размещения зеленых облигаций Москвы для населения

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-лужба КЭПиИЗО)

Во вторник, 30 мая, столичное правительство начнет размещение зеленых облигаций для населения — вырученные средства пойдут на замещение автобусов экологически чистыми электробусами. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

О планах московской мэрии выпустить подобные бумаги стало известно в конце апреля. Два года назад столичные власти уже выпускали зеленые облигации под закупку новых электробусов и достройку Большой кольцевой линии метро, однако то были ценные бумаги, свободно обращающиеся на бирже, которые могли купить физические и юридические лица. На этот же раз речь идет о так называемых облигациях для населения — это иной вид бумаг, доступный только для физлиц и не обращающийся на торгах. Соответственно, у инвесторов нет опасности потерять средства на снижении их курса.

«Ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам. Они могут быть досрочно выкуплены эмитентом — городом — по цене их покупки в любое время по заявке владельца. При этом граждане получат с них доход за все дни владения», — рассказала глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Объем размещения долговых бумаг составит 2 млрд руб. Это позволит городским властям купить до 40 новых электробусов. Срок обращения ценных бумаг составит два года, ставка купонного дохода — 8,5% годовых.

Теги
облигационные займы Москва электробусы Владимир Ефимов

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