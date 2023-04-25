Ефимов анонсировал выпуск Москвой зеленых облигаций для населения

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В конце мая на платформе «Финуслуги» Мосбиржи пройдет размещение первого выпуска зеленых облигаций правительства Москвы для населения, рассказал вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ценные бумаги позволят россиянам инвестировать в ключевые экологические проекты столицы.

В 2021 году правительство Москвы уже выпускало зеленые ценные бумаги, однако это были обычные облигации, которые обращаются на бирже и могут быть куплены как физическими, так и юридическими лицами. Облигации для населения — несколько иной вид ценных бумаг: он доступен только физлицам, а у инвесторов нет опасности потерять средства на снижении курса, так как на бирже бумаги не торгуются. По сути, это целевой заем средств у населения под процент — в столичной мэрии полагают, что это возможность для граждан познакомиться с одним из инвестиционных инструментов и повысить таким образом свою финансовую грамотность.

Планируется, что объем размещения составит 2 млрд руб. Для сравнения: в 2021 году Москва разместила зеленых облигаций на 70 млрд руб. «Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально. Процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения, исходя из рыночной конъюнктуры», — отметил Ефимов. Период обращения новых облигаций составит два года.

По словам вице-мэра, привлеченные в ходе размещения средства планируется направить в первую очередь на программу замещения дизельных автобусов экологичными и бесшумными электробусами. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил планы столичных властей удвоить число электробусов на московских маршрутах наземного транспорта за 2023–2024 годы более чем до 2 тыс. единиц. В свою очередь, средства от займа 2021 года пошли как на закупку электробусов, так и на завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ), открытой 1 марта этого года.