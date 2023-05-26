В сетях крупнейшего оператора связи Крыма произошла авария

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В сети крупнейшего оператора связи Крыма «Миранда-медиа» произошла авария, сообщили в правительстве республики со ссылкой на региональное Министерство информационных технологий.

Там рассказали, что работоспособность планируется восстановить в течение часа. При этом советник главы республики Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что ликвидация последствий аварии займет несколько часов.

«РИА Новости» ранее сообщало, что интернет-связь пропала в Мелитополе Запорожской области, там также нет ТВ-сигнала. Подключения к сети нет ни по мобильной связи, ни по стационарной. Причины сбоя неизвестны.

О массовых сбоях в работе интернета в Мелитополе администрация города сообщала в феврале. Тогда это объяснили аварийной ситуацией на линиях интернет-провайдера «Медиана».