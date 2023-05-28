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Выборы президента Турции ,  
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В Турции завершился второй тур выборов президента

В Турции завершилось голосование во втором туре выборов президента
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Голосование на втором туре президентских выборов в Турции завершилось в 17:00 (совпадает с московским). За пост борются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

Глава ЦИК Ахмет Енер сообщил, что инцидентов, способных повлиять на результаты голосования, не зафиксировано.

Первый тур состоялся 14 мая. По его итогам при явке в 87% Эрдоган получил 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. Действующий президент победил в четырех из семи регионов. Однако в крупных городах он проиграл. Жители Анкары, Стамбула, Измира и Антальи выбрали Кылычдароглу.



Так как ни один из кандидатов не набрал более 50%, в стране провели второй тур.

Ожидается, что первая информация по явке избирателей может появиться примерно через три часа, а данные о результатах — к полуночи.

Теги
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу выборы президента

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