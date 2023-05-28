В Турции завершился второй тур выборов президента

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Голосование на втором туре президентских выборов в Турции завершилось в 17:00 (совпадает с московским). За пост борются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

Глава ЦИК Ахмет Енер сообщил, что инцидентов, способных повлиять на результаты голосования, не зафиксировано.

Первый тур состоялся 14 мая. По его итогам при явке в 87% Эрдоган получил 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. Действующий президент победил в четырех из семи регионов. Однако в крупных городах он проиграл. Жители Анкары, Стамбула, Измира и Антальи выбрали Кылычдароглу.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50%, в стране провели второй тур.

Ожидается, что первая информация по явке избирателей может появиться примерно через три часа, а данные о результатах — к полуночи.