Вода в Гранд-канале в Венеции окрасилась в зеленый цвет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Курский губернатор сообщил о строителе, контуженном при обстреле села Политика, 19:38
Бастрыкин поручил возбудить дело после слов сенатора США о смерти россиян Политика, 19:25
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:01
Аналитики предсказали обвал лиры при любом исходе выборов в Турции Инвестиции, 18:43
Кличко объяснил ночные «вибрации» в Киеве переброской техники Политика, 18:42
Крупнейший оператор связи Крыма назвал причину аварии в сетях Технологии и медиа, 18:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Локомотив» с Дзюбой победил «Динамо», забив четыре мяча Спорт, 18:29
Эрдоган набрал больше 50% на выборах после обработки 90% голосов Политика, 18:25
Вода в Гранд-канале в Венеции окрасилась в зеленый цвет Общество, 18:10
Ферстаппен выиграл гонку «Формулы-1» в Монако Спорт, 17:59
Сборная Латвии победила США и впервые завоевала медали ЧМ по хоккею Спорт, 17:49
Эрдоган призвал сторонников присматривать за избирательными урнами Политика, 17:41
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17:30

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

Вода в Гранд-канале в Венеции окрасилась в зеленый цвет

Вода в Гранд-канале в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет

Вода в Гранд-канале в Венеции окрасилась в зеленый цвет
Video

Вода в главной водной артерии Венеции, Гранд-канале, окрасилась в ярко-зеленый цвет, передает Corriere del Veneto.

По данным издания, флуоресцентная краска попала в воду около моста Риальто. О проблеме с водой полиции сообщили местные жители.

Точных данных о том, откуда взялась эта краска, пока нет. Президент области Венето, где расположен город, Лука Дзайя написал в Twitter, что префект созвал экстренное совещание с полицией, чтобы расследовать происхождение жидкости.

Местные гондольеры сообщили газете, что воду могли окрасить активисты. Также, по их словам, это может быть преднамеренная акция художника. Один гондольер также сказал, что видел норвежцев, которые сбрасывали в воду брикеты с двух лодок. Однако, как отмечает издание, подтверждения этой версии нет.

Существует гипотеза, что в канал попало вещество под названием «флуоресцеин натрия», которое имеет такой же зеленый оттенок, пишет газета. Оно используется в офтальмологии в диагностических целях.

Читайте на РБК Pro
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
«Думай как супермыслитель»: 23 ментальные модели на все случаи жизни
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть
Как избежать краха карьеры, когда все вокруг нестабильно — четыре навыка

Вода изменила цвет через несколько часов после начала регаты «Вогалонга», передает La Repubblica. Издание отмечает, что придать Гранд-каналу зеленую окраску могло вещество, которое используют спелеологи для выявления утечек.

Полиция взяла пробу воды из канала для проведения анализа и подтвердила отклонения от нормы. В пожарной службе Венеции заявили, что в воду попало «красящее вещество». Теперь экспертизу должны провести специалисты регионального агентства по охране окружающей среды.

Теги
Венеция регата загрязнение воды Италия

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
В Венеции почти пересохли каналы
Общество
Как в Венеции проходит традиционный карнавал. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter