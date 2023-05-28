Вода в Гранд-канале в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет

Вода в Гранд-канале в Венеции окрасилась в зеленый цвет

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Вода в главной водной артерии Венеции, Гранд-канале, окрасилась в ярко-зеленый цвет, передает Corriere del Veneto.

По данным издания, флуоресцентная краска попала в воду около моста Риальто. О проблеме с водой полиции сообщили местные жители.

Точных данных о том, откуда взялась эта краска, пока нет. Президент области Венето, где расположен город, Лука Дзайя написал в Twitter, что префект созвал экстренное совещание с полицией, чтобы расследовать происхождение жидкости.

Местные гондольеры сообщили газете, что воду могли окрасить активисты. Также, по их словам, это может быть преднамеренная акция художника. Один гондольер также сказал, что видел норвежцев, которые сбрасывали в воду брикеты с двух лодок. Однако, как отмечает издание, подтверждения этой версии нет.

Существует гипотеза, что в канал попало вещество под названием «флуоресцеин натрия», которое имеет такой же зеленый оттенок, пишет газета. Оно используется в офтальмологии в диагностических целях.

Вода изменила цвет через несколько часов после начала регаты «Вогалонга», передает La Repubblica. Издание отмечает, что придать Гранд-каналу зеленую окраску могло вещество, которое используют спелеологи для выявления утечек.

Полиция взяла пробу воды из канала для проведения анализа и подтвердила отклонения от нормы. В пожарной службе Венеции заявили, что в воду попало «красящее вещество». Теперь экспертизу должны провести специалисты регионального агентства по охране окружающей среды.