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Политика ,  
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На Украине упростят посещение туристами Чернобыльской зоны отчуждения

Правительство Украины одобрило законопроект, упрощающий правила посещения туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Документ опубликован на сайте кабмина.

В частности, документ внедряет правовые основания для:

  • превращение Зоны отчуждения в современную научную площадку для проведения исследований;
  • упрощения правил посещения туристами Зоны отчуждения
  • введения прозрачных правил осуществления в Зоне отчуждения хозяйственной деятельности;
  • создание условий для развития Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тыс. к. км в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км.

Летом 2019 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который должен превратить Чернобыль «в одну из точек экономического роста новой Украины». Тогда он подчеркнул, что необходимо прекратить «отпугивать людей» и сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит».

Поездки в Чернобыльскую зону начались еще во второй половине 1990-х годов, тогда попасть туда помогали общественные организации. Сейчас это уже бизнес двух десятков компаний, объединившихся в Ассоциацию чернобыльских туроператоров. Популярность поездок в Припять выросла после выхода на экраны многосерийного фильма HBO «Чернобыль» в 2019-м. По итогам того года зону отчуждения посетили более 124 тыс. человек, большинство из них иностранцы

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Теги
Чернобыльская АЭС Чернобыльская зона отчуждения туризм Украина

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