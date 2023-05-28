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Пандемия коронавируса ,  
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Италия уничтожит 15 млн доз вакцины от COVID-19

Repubblica: в Италия уничтожит 15 млн доз устаревшей вакцины от COVID-19

В Италии уничтожат как минимум 15 млн доз вакцины от коронавируса из-за истечения срока годности и устаревания препарата, пишет газета La Repubblica.

По данным издания, фармацевтические компании планируют к осени выпустить новые версии вакцин. Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери рассказал, что ведомство попросило разработать препараты против новых подвариантов омикрон-штамма.

Он отметил, что были запрошены моновалентные вакцины, действующие против одного штамма, а не бивалентные. «Больше нет смысла защищаться от изначального, так называемого уханьского типа вируса. К настоящему времени все население подверглось воздействию этого вируса или вакцинировано против него», — объяснил Кавалери (цитата по Il Giornale d'Italia).

Средняя стоимость одной дозы вакцины составляла €18. Таким образом, на 15 млн доз, которые станут непригодными для использования в конце 2023 года, было потрачено €270 млн.

Кавалери признал, что жаль выбрасывать столько доз, но «это часть механизма, к которому нужно быть готовым». «Нам нужно инвестировать, чтобы вирус не застиг нас врасплох. Если бы холодильники [с вакцинами] были пусты, а у нас внезапно возникла новая потребность защитить население, это стало бы проблемой. Лучше избыток, чем недостаток», — заключил он.

Теги
Италия вакцинация вакцинация от COVID-19 коронавирус COVID-19

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