У загоревшейся мебельной фабрики в Рыбинске обрушилась кровля
В Рыбинске Ярославской области загорелось здание мебельной фабрики «Свобода», обрушилась крыша на площади 3 тыс. кв. м, сообщает МЧС в телеграм-канале.
Позже сообщение было изменено, ведомство уточнило, что обрушение произошла на площади 1,5 тыс. кв. м.
В тушении пожара задействованы более 60 человек и 21 единица техники, говорится в публикации.
Сообщение о возгорании в цеху по производству мебели поступило в 18:27, передает региональное управление МЧС. Данных о пострадавших нет. Пожар произошел в здании по адресу: улица Поселковая, дом 4.
К 21:37 возгорание локализовано, добавили позже в ведомстве.
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео пожара.