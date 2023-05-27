В Черниговской области списали почти 390 тыс. книг на русском языке
Библиотеки украинской Черниговской области за 2022–2023 годы списали 389,5 тыс. книг на русском языке, этот процесс продолжается во всех 576 учреждениях региона, сообщила глава департамента культуры и туризма, национальностей и религий областной администрации Людмила Замай в интервью «Суспiльне».
Она рассказала, что в каждой библиотеке есть комиссия, которая принимает решение, какие именно книги подлежат списанию. Списанные книги отдают на макулатуру, а за эти деньги пополняют книжный фонд.
Директор Мринской публичной библиотеки с филиалами в населенных пунктах Мринской сельской общины Юлия Байда уточнила, книги каких авторов изымают из фондов.
«Проводим списание книг тех авторов, которые есть в санкционированных списках: Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Бунина, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоевского и Грибоедова. Также исключены произведения Окуджавы, Быкова, Есенина, Шолохова, Пастернака, Маяковского, Ахматовой, Гумилева, Цветаевой и других», — сказала она.
Директор Черниговской областной универсальной научной библиотеки имени Короленко Инна Алиференко заявила, что в фонде остается один экземпляр книги российского автора, если он попал в санкционный список. Однако читатели не будут иметь к нему доступ. По словам Алиференко, в областной библиотеке имени Короленко более 70% книжного фонда было на русском языке. Оттуда уже списали 11 тыс. книг.
В феврале депутат Верховной рады, заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила, что с конца февраля по ноябрь прошлого года в библиотеках на Украине было списано 19 млн книг, из них около 11 млн — на русском языке.
Речь идет о книгах, содержание которых «направлено на ликвидацию независимости Украины», которые содержат посягательства на права и свободы человека, пропаганду насилия и террора, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, а также оправдывают спецоперацию России на Украине, пояснила она. «Списывают и некоторые украиноязычные книги советской эпохи», — добавила Кравчук.