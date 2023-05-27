В Черниговской области списали почти 390 тыс. книг на русском языке

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Библиотеки украинской Черниговской области за 2022–2023 годы списали 389,5 тыс. книг на русском языке, этот процесс продолжается во всех 576 учреждениях региона, сообщила глава департамента культуры и туризма, национальностей и религий областной администрации Людмила Замай в интервью «Суспiльне».

Она рассказала, что в каждой библиотеке есть комиссия, которая принимает решение, какие именно книги подлежат списанию. Списанные книги отдают на макулатуру, а за эти деньги пополняют книжный фонд.

Директор Мринской публичной библиотеки с филиалами в населенных пунктах Мринской сельской общины Юлия Байда уточнила, книги каких авторов изымают из фондов.

«Проводим списание книг тех авторов, которые есть в санкционированных списках: Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Бунина, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоевского и Грибоедова. Также исключены произведения Окуджавы, Быкова, Есенина, Шолохова, Пастернака, Маяковского, Ахматовой, Гумилева, Цветаевой и других», — сказала она.

Директор Черниговской областной универсальной научной библиотеки имени Короленко Инна Алиференко заявила, что в фонде остается один экземпляр книги российского автора, если он попал в санкционный список. Однако читатели не будут иметь к нему доступ. По словам Алиференко, в областной библиотеке имени Короленко более 70% книжного фонда было на русском языке. Оттуда уже списали 11 тыс. книг.

В феврале депутат Верховной рады, заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила, что с конца февраля по ноябрь прошлого года в библиотеках на Украине было списано 19 млн книг, из них около 11 млн — на русском языке.

Речь идет о книгах, содержание которых «направлено на ликвидацию независимости Украины», которые содержат посягательства на права и свободы человека, пропаганду насилия и террора, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, а также оправдывают спецоперацию России на Украине, пояснила она. «Списывают и некоторые украиноязычные книги советской эпохи», — добавила Кравчук.