Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений скромными темпами

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Количество киберпреступлений в России продолжает увеличиваться, хотя темпы его роста резко сократились по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас продолжает увеличиваться количество киберпреступлений. Да, не такими темпами, потому что несколько лет назад эти темпы просто в геометрической прогрессии возрастали. Сейчас эти темпы резко снизились», — сказал он.

По его словам, среди всех совершаемых в России преступлений треть составляют именно киберпреступления. Чаще всего они связаны с хищениями.

Для борьбы с киберпреступлениями Колокольцев призвал проводить разъяснительную работу и рассказывать гражданам, как реагировать на возможные звонки злоумышленников. Особое внимание нужно уделять наиболее уязвимой категории граждан — пенсионерам.

По данным МВД, в январе—марте 2023 года зарегистрировано 152,4 тыс. киберпреступлений, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,7% в январе—марте 2022 года — до 31,5%. Наибольшее число киберпреступлений совершено по статьям «кража» и «мошенничество». Также распространены преступления, связанные с продажей наркотических средств в интернете.