СК начал проверку после гибели пилота мотопараплана в Хабаровском крае

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Доследственная проверка проводится в Хабаровском крае после гибели пилота мотопараплана. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

Инцидент произошел в 19 часов по местному времени на окраине Комсомольска-на-Амуре. Мужчина совершал полет на самодельном мотопараплане. В ходе полета он не справился с управлением и упал на землю.

Мужчина скончался на месте.

Доследственная проверка проводится по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека). Наказание по данной статье предполагает лишение свободы на пять лет.

В ноябре прошлого года параплан совершил крушение в городе Хадыженск Краснодарского края. Погибли пилот параплана и пассажир — мужчины в возрасте 46 лет и 31 года.