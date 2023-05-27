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Общество ,  
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Индийский чиновник осушил водоем из-за упавшего смартфона

Индийский чиновник Раджеш Вишвас осушил водоем из-за упавшего туда смартфона
Фото: ramanmann1974 / Twitter
Фото: ramanmann1974 / Twitter

В индийском штате Чхаттисгарх 32-летний сотрудник правительственного отдела по продуктам питания Раджеш Вишвас осушил водоем из-за того, что уронил туда свой смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, пока был на пикнике с друзьями, передает NDTV.

Инцидент произошел на плотине Херкатта в центральной индии. Местные жители пытались достать телефон в течение двух дней, однако их попытки не увенчались успехом. Сам Вивас рассказал, что гаджет упал в переливные баки, вода в которых «непригодна для использования».

Тогда чиновник привез два дизельных насоса, и за три дня непрерывной работы они выкачали 2,1 млн л воды, что достаточно для орошения 1500 акров сельскохозяйственных угодий, отмечается в статье. Позже из-за жалоб на место из-за жалобы прибыл чиновник из департамента ирригации и водных ресурсов и остановил работу насосов.

Однако к тому моменту уровень воды уже снизился на шесть футов (около 1,8 м). Даже летом в этом районе глубина воды превышает 10 футов, и животные часто пьют из нее.

По словам Виваса, он получил устное разрешение от чиновника местного департамента водных ресурсов слить около трех — четырех футов воды. Позднее последний сам сообщил местным журналистам, что он разрешил сливать воду на глубину до пяти футов (примерно 1,5 м), но было выкачано гораздо больше.

Телефон после пребывания в воде уже не работал. Действия Виваса вызвали критику со стороны СМИ и других чиновников. Его отстранили от должности.

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Теги
Индия чиновники

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