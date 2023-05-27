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В аэропортах Британии из-за сбоя возникли многочасовые очереди

Сбой произошел в системах британских аэропортов, возникли многочасовые очереди
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В электронных системах британских аэропортов произошел массовый сбой. затронувший автоматизированные пункты пограничного контроля (e-gate), которые сканируют паспорта по прибытии. В связи с этим пассажиры столкнулись с серьезными задержками после приземления и вынуждены стоять в очередях по несколько часов.

О сбое сообщило Би-би-си. Телекомпания со слов пассажиров передала, что электронные пункты контроля не работали с вечера 26 мая, в том числе в аэропорта Хитроу, Гатвик и Манчестер. Сбой затронул все места, где при въезде в Великобританию используют подобные системы, однако в основном это ощущается в крупных аэропортах.

В британском МВД заявили, что работают с авиакомпаниями и операторами аэропортов, чтобы свести к минимуму сбои из-за «проблемы с национальной пограничной системой». Причину сбоя представитель ведомства назвать отказался, назвав ситуацию «слишком деликатной».

Пройти паспортный контроль с помощью e-gate могут граждане Великобритании старше 12 лет и граждане ЕС, а также жители таких стран, как Австралия, Канада, США, Япония и Новая Зеландия. В Союзе иммиграционных служб рассказали, что обычно электронными пропускными пунктами пользуются 60-80% прибывающих. 

Агентству Reuters в МВД также сказали, что работают над решением проблемы. «Нам известно о проблеме с национальной пограничной системой, влияющей на въезд в Великобританию», — заявил представитель ведомства.

В соцсетях распространяются фотографии, на которых видны очереди из сотен человек в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик, где разочарованные пассажиры жалуются на необходимость стоять в очереди по нескольку часов.

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Хитроу, самый загруженный аэропорт Великобритании, заявил, что задействовал дополнительный персонал для борьбы с очередями и сотрудничает с пограничными войсками, чтобы помочь решить проблему.

Теги
сбой Великобритания аэропорты

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