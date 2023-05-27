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Собянин анонсировал бесплатные велосипедные поездки в Москве летом

Собянин: обладатели безлимитных проездных смогут бесплатно воспользоваться велосипедом
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на проездную карту московского транспорта «Тройка» или карту москвича, смогут бесплатно воспользоваться велосипедами летом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Длительность бесплатной поездки на велосипеде сервиса «Велобайк» не может превышать 30 минут. При этом общее число поездок, за которые не потребуется платить, зависит от категории абонемента:

  • на 30 дней — 60 поездок;
  • на 90 дней — 180 поездок;
  • на 365 дней (билет «Единый») — 390 поездок.

В прокат можно будет брать любые велосипеды, кроме новой модели электровелосипедов 2.0. Чтобы воспользоваться услугой, потребуется привязать «Тройку» или карту москвича к личному кабинету в приложении «Метро Москвы».

Собянин отметил, что прокатные станции присутствуют почти во всех районах города, в том числе за МКАД. Также он анонсировал открытие 28 новых станций, в частности, у Парка Победы и парка «Яуза».

Теги
Сергей Собянин прокат велосипедов карта «Тройка» Москва

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