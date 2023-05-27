Российские войска взяли в плен две группы военных ВСУ под Белогоровкой
Солдаты Южной группировки войск взяли в плен в Донбассе две группы противника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военного, участвовавшего в операции.
«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — сказал он. Украинские военные сдались в плен под Белогоровкой, уточнил источник.
Накануне в Минобороны рассказали, что российские военные сорвали попытку украинской диверсионно-штурмовой группы прорваться через линию фронта на александро-калиновском направлении. Попытку прорыва предотвратили мотострелковые и артиллерийские подразделения.