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Военная операция на Украине ,  
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Военные заявили о срыве прорыва диверсантов ВСУ на одном из направлений

Группировка «Юг»: военные сорвали прорыв ВСУ на александро-калиновском направлении

Российские военные сорвали попытку украинской диверсионно-штурмовой группы прорваться через линию фронта на александро-калиновском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Попытку прорыва предотвратили мотострелковые и артиллерийские подразделения группировки, сказал он.

Кроме того, авиация группировки войск «Юг» нанесла удары по пункту временной дислокации одной из украинских бригад на лисичанском направлении, а также по скоплению техники и вооружений украинских вооруженных сил в районе Торецка (ДНР).

Также военные поразили личный состав и склады боеприпасов одной из бригад ВСУ в Авдеевке. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил взводный опорный пункт ВСУ близ Красногоровки в ДНР, сказал Астафьев.

Материал дополняется

Теги
Минобороны Украина ВСУ диверсанты

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