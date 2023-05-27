Военные заявили о срыве прорыва диверсантов ВСУ на одном из направлений

Российские военные сорвали попытку украинской диверсионно-штурмовой группы прорваться через линию фронта на александро-калиновском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Попытку прорыва предотвратили мотострелковые и артиллерийские подразделения группировки, сказал он.

Кроме того, авиация группировки войск «Юг» нанесла удары по пункту временной дислокации одной из украинских бригад на лисичанском направлении, а также по скоплению техники и вооружений украинских вооруженных сил в районе Торецка (ДНР).

Также военные поразили личный состав и склады боеприпасов одной из бригад ВСУ в Авдеевке. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил взводный опорный пункт ВСУ близ Красногоровки в ДНР, сказал Астафьев.

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