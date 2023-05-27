Рядом с заправкой на трассе Хабаровск — Владивосток мужчина открыл огонь

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Рядом с заправкой на трассе Хабаровск — Владивосток мужчина открыл стрельбу. Прокуратура Надежнинского района Приморского края поставила на контроль ход и результаты проверки по факту произошедшего, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В результате стрельбы торговый павильон получил повреждения. Инцидент случился на 721-м км трассы. Личность стрелка и его мотивы неизвестны, о предмете, из которого он стрелял, также нет информации. Как сообщил телеграм-канал Shot, люди начали бросать свои автомобили, услышав звуки стрельбы, и стали прятаться. После нескольких выстрелов мужчина скрылся в лесополосе.

19 мая в центре Москвы между тремя мужчинами произошел конфликт, один из них открыл стрельбу. Стрелявшего мужчину задержали, по факту стрельбы началась проверка.